Loterie : La cagnotte de l’Euro Millions résiste encore

Personne n’est parvenu à deviner les bons numéros lors du tirage de vendredi soir. Le montant en jeu s’élève désormais à 156 millions de francs.

Pour gagner, il fallait cocher les numéros 12, 19, 37, 44 et 45, ainsi que les étoiles 2 et 6. Neufs veinards empochent tout de même plus de 250’000 francs chacun au rang inférieur.