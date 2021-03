Pandémie : La cagnotte de l’OMS remporte du succès, mais pas assez

Un mécanisme de financement d’un genre nouveau, mis en route par l’autorité mondiale de la santé il y a un an, a permis de récolter 242 millions. Il faudrait 1,6 milliard supplémentaires.

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé ce lundi avoir réussi à lever plus de 242 millions de dollars en un an avec son fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19, mais il lui faut 1,6 milliard de dollars de plus cette année.