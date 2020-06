Italie

La Calabre, ses séismes, sa mafia: Easyjet présente ses excuses

La compagnie aérienne britannique s’est dépêchée de revenir sur sa présentation, qui a suscité une volée de critiques. Elle assure qu’elle voulait promouvoir cette région italienne, sous-estimée à l’étranger selon elle.

Pour Easyjet, la Calabre était la terre de l'histoire mafieuse et des séismes... Une petite présentation que n'ont guère goûté les Italiens. Cela a provoqué une levée de boucliers telle que la compagnie low-cost s’est empressée de modifier son texte et de présenter ses excuses.

«Pour un aperçu authentique de la trépidante vie italienne, rien de mieux que la Calabre. Cette région souffre d'une évidente absence de touristes à cause de son histoire d'activité mafieuse et de tremblements de terre, et du manque de villes «iconiques» comme Rome et Venise capables d'attirer les fans d'Instagram», écrivait Easyjet pour présenter Lamezia, le principal aéroport de la région.