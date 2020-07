Argovie

La calèche verse: cinq personnes et un cheval à l’hosto

Le véhicule s’est retrouvé sur le flanc, dimanche soir vers Brittnau. Les septs passagers ont été éjectés.

Pol. Cant. AG

Une voiture tirée par quatre chevaux a été victime d’un accident, dimanche vers 20h15. Alors que la calèche roulait sur un chemin forestier près de Brittnau (AG), elle s’est renversée dans un virage. Les sept passagers du véhicule hippomobile, quatre femmes et trois hommes, âgés de 22 à 67 ans, ont été éjectés. Six d’entre eux ont subi des blessures légères à modérées et cinq ont été emmenés à l’hôpital.