Le composte humain autorisé en Californie

Enterrements écologiques : La Californie autorise le compost humain

Mourir de façon écologique, c’est possible! Les États-Unis s’intéressent depuis quelques années au compost humain ou «humusation». En 2019, Washington devenait le premier État américain à adopter ce processus . Le Colorado et l’Oregon l’ont imité en 2021, et le Vermont en juin 2022. Dimanche, la Californie a suivi le pas en adoptant un projet de loi.

Plus écologique