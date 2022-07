Armes aux Etats-Unis: La Californie engage le bras de fer avec le Texas et la Cour suprême

Armes aux États-Unis : La Californie engage le bras de fer avec le Texas et la Cour suprême

Le plus peuplé des États américains est décidé à instaurer une plus grande régulation sur les armes à feu.

L’an dernier, bien avant que la Cour suprême des États-Unis ne revienne sur le droit constitutionnel des femmes à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), le très conservateur Texas avait décidé de confier aux citoyens le droit d’engager des poursuites civiles contre toutes les organisations et les personnes qui aident les femmes à avorter. La loi texane prévoit qu’ils touchent au moins 10’000 dollars de «dédommagements» en cas de condamnation devant un tribunal.

Les élus de Californie, État très majoritairement démocrate, farouchement attaché au droit à l’IVG et favorable à une régulation stricte des armes à feu, ont décidé d’utiliser le même arsenal juridique pour faire respecter leurs lois en la matière, qu’ils estiment menacées. Le gouverneur californien Gavin Newsom a signé vendredi une loi, similaire à la loi texane sur l’avortement, qui autorise les citoyens à poursuivre tous ceux qui fabriquent, vendent ou acheminent des armes à feu interdites (fusils d’assaut, armes en kit dites «fantômes», etc.), avec là encore un dédommagement de 10’000 dollars à la clé.

La loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023

«Nous nous inspirons du Texas. Franchement, si le Texas peut utiliser le droit des citoyens à agir en justice pour attaquer les femmes, alors nous pouvons utiliser ce droit pour rendre la Californie plus sûre», a lancé lors d’un point de presse le sénateur californien Anthony Portantino, co-auteur de cette loi. La loi, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023, va certainement être contestée en justice et faire l’objet de nombreux recours de la part d’organisations conservatrices et du lobby des armes à feu.