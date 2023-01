Etats-Unis : La Californie menacée par un cyclone après des tempêtes historiques 

États-Unis : La Californie menacée par un cyclone après des tempêtes historiques

Un cyclone majeur devrait frapper mercredi la Californie et provoquer jusqu’à 18 centimètres de pluie, après des pluies torrentielles qui ont déjà tué au moins 17 personnes.

Des pluies torrentielles ravageaient de nouveau la Californie, mardi. Et l’État le plus peuplé des USA n’est pas au bout de ses peines.

Un cyclone majeur devrait frapper mercredi la Californie et provoquer jusqu’à 18 centimètres de pluie, ont averti les services météorologiques, des dizaines de milliers d’habitants ayant reçu l’ordre d’évacuer après des tempêtes successives qui ont déjà tué au moins 17 personnes .

Les pluies torrentielles des jours précédents sur des sols déjà saturés d’eau ont engendré de vastes coupures de courant, de nombreuses inondations, déraciné quantité d’arbres et coupé des routes majeures, les flots entraînant parfois des automobilistes.

Recherches suspendues pour un garçonnet

Les recherches pour retrouver un garçon de cinq ans emporté lundi par les flots à Paso Robles, petite ville à mi-chemin de Los Angeles et San Francisco, ont été suspendues en raison des dangers encourus par les plongeurs dans les eaux tumultueuses, a rapporté la chaîne Fox News, citant un responsable du comté de San Luis Obispo.

Quelque 66’000 foyers et entreprises dans l’État le plus peuplé des États-Unis étaient privés d’électricité mercredi matin, selon le site spécialisé PowerOutage.us. La nouvelle tempête attendue frappera le nord de la Californie et devrait susciter de fortes chutes de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada, selon les services météorologiques américains (National Weather Service, NWS).