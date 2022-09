Etats-Unis: La Californie s’attaque à Amazon et ses pratiques anticoncurrentielles

États-Unis : La Californie s’attaque à Amazon et ses pratiques anticoncurrentielles

Les États américains enquêtent régulièrement sur les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech comme Google, Amazon ou Facebook.

Selon une étude, 74% de tous les consommateurs américains vont directement sur Amazon quand ils ont décidé d’acheter quelque chose sur internet. (Image d’illustration) AFP

Le procureur général de la Californie a lancé mercredi des poursuites contre Amazon, qu’il accuse d’abuser de sa position dominante pour freiner la concurrence et faire monter les prix.

«Amazon force les commerçants à accepter des accords qui maintiennent les prix artificiellement élevés, en sachant très bien qu’ils ne peuvent pas se permettre de dire non», a déclaré Rob Bonta dans un communiqué. «Depuis des années, les consommateurs californiens payent plus cher pour les achats en ligne à cause des pratiques anticoncurrentielles d’Amazon», assène-t-il.

D’après l’enquête menée par le bureau du procureur, le géant du e-commerce «pénalise sévèrement» les entreprises si leurs produits sont vendus moins chers sur d’autres plateformes. Les autres places de marché n’ont donc aucune chance d’émerger, explique le parquet, puisque Amazon domine la consommation en ligne, notamment grâce à son programme de fidélisation, Prime.

«Nulle part ailleurs où aller»

Selon une étude menée par Feedvisor et citée par le communiqué, 96% des abonnés à Prime sont plus susceptibles d’acheter des produits sur la plateforme que n’importe où ailleurs, et 74% de tous les consommateurs américains vont directement sur Amazon quand ils ont décidé d’acheter quelque chose sur internet.

En conséquence, «de plus en plus de commerçants tiers adoptent Amazon chaque jour, malgré le fait que leurs coûts totaux pour vendre sur ce site sont largement supérieurs à ceux d’autres magasins en ligne», assure le bureau du procureur. «Nous n’avons nulle part ailleurs où aller et Amazon le sait très bien», a indiqué un vendeur cité de façon anonyme dans le communiqué.

Amazon n’a pas immédiatement réagi à une sollicitation de l’AFP. Le groupe de Seattle insiste à chaque publication de résultats trimestriels et dans des billets de blog sur l’influence positive qu’il estime avoir pour les PME.

Favoriser plus de concurrence

En juillet dernier, «les partenaires d’Amazon, qui sont en majorité des petites et moyennes entreprises, ont eu leur meilleur Prime Day», s’est félicité la société au sujet d’une opération promotionnelle. «La croissance de leurs ventes au détail (sur la plateforme) a dépassé celle des produits Amazon».

Les États américains enquêtent sur les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech et ont lancé des poursuites, notamment contre Google et Facebook, pour infraction au droit de la concurrence. Une précédente plainte contre Amazon, déposée par le procureur général de Washington et similaire à celle de la Californie, a été retoquée en mars par un juge.

Le Congrès américain travaille de son côté depuis années sur des projets de lois pour favoriser plus de concurrence sur internet.