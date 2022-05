Etats-Unis: La Californie se mobilise pour protéger le droit à l’avortement

États-Unis : La Californie se mobilise pour protéger le droit à l’avortement

La Californie compte protéger le droit à l’avortement et l’a fait savoir, après la révélation lundi d’un projet de décision de la Cour suprême de revenir sur cet acquis.

Protéger bec et ongles le droit à l’interruption volontaire de grossesse et accueillir toutes les femmes qui n’y auraient pas accès dans leur État: la Californie sonnait mardi la mobilisation générale après la révélation d’un projet de décision de la Cour suprême revenant sur cet acquis.

Dans la foulée, le gouverneur et les leaders du parlement de l’État américain le plus peuplé et le plus riche annonçaient «un amendement pour inscrire le droit de choisir dans la Constitution de notre État». «Nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à la Cour suprême pour protéger les droits reproductifs, donc la Californie va ériger un pare-feu autour de ce droit dans notre Constitution», écrivent-ils.