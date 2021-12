Droit à l’avortement – La Californie se prépare à un afflux de patientes rejetées par d’autres Etats

Droit à l’avortement : La Californie se prépare à un afflux de patientes rejetées par d’autres États

Si la Cour suprême américaine restreint le droit à l’avortement, des États pourraient se montrer plus sévères. Du coup, certains se disent prêts à recueillir les femmes souhaitant une IVG.

Encouragées par le gouverneur Gavin Newsom et d’autres élus démocrates, une quarantaine d’organisations de défense des droits civiques, de promotion de la santé publique et de planning familial ont formulé, mercredi, une liste de recommandations très précises pour que la Californie soit en mesure de répondre aux demandes d’IVG (interruption volontaire de grossesse) de toutes les femmes, qu’elles vivent dans l’État ou ailleurs.

Le gouverneur Newsom s’était publiquement félicité de la création, fin septembre, de ce «Conseil pour l’avenir de l’avortement», pour «étendre l’accès à la santé sexuelle et reproductive, y compris l’avortement au lendemain de restrictions dangereuses, néfastes et anticonstitutionnelles mises en place au Texas». Cet État du sud, majoritairement conservateur, interdit depuis le 1er septembre , les IVG , dès six semaines de grossesse.