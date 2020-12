Covid-19 : La Californie se reconfine, le Royaume-Uni prêt à vacciner

Vingt millions de Californiens se sont reconfinés lundi, tandis que le Royaume-Uni s’apprêtait à lancer mardi une campagne massive de vaccination contre le Covid-19, la première en Occident.

Comme le reste des États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie avec plus de 283’000 décès pour près de 15 millions de cas recensés, la Californie fait face à un troisième rebond de l’épidémie.

Xavier Becerra à la Santé

«Un marathon, pas un sprint»

La propagation du Covid-19 continue de s’accélérer: depuis le 24 novembre, plus de 10’000 décès sont enregistrés en moyenne chaque jour sur la planète (à l’exception de dimanche, mais les bilans sont généralement plus bas le week-end). Au total, la pandémie a fait au moins 1’539’649 morts dans le monde et contaminé plus de 67 millions de personnes, selon un bilan établi par l’AFP lundi.