Déchets plastiques : La Californie va imposer aux industriels de recycler le plastique

La Californie espère réduire le nombre d’emballages plastiques en circulation, mais aussi le polystyrène expansé, d’ici dix ans.

En Californie, État riche qui se veut à la pointe de la protection de l’environnement, environ 85% des déchets plastiques échappent au recyclage et finissent dans des décharges. (Image d’illustration)

La Californie a adopté une loi visant à réduire de manière spectaculaire les emballages plastiques non recyclables et le polystyrène expansé d’ici dix ans, un effort qu’il appartiendra aux industriels eux-mêmes de mettre en œuvre et de financer aux termes de cette législation.