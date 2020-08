il y a 1h

Présidentielle américaine

La campagne bouleversée est une aubaine pour Biden

Le fait de devoir rester en retrait et de ne pas faire de meetings électoraux sert le candidat démocrate, qui évite les faux-pas, estiment des spécialistes.

Les sondages sont jusqu'à présent favorables à Joe Biden. keystone-sda.ch

Gaffeur, âgé, forcé de mener de longs mois de campagne en reclus, Joe Biden bénéficie involontairement de la pandémie et de la profonde crise économique, qui font de l'élection un véritable référendum sur Donald Trump. En plus de réduire pour lui le risque de faux pas, le Covid-19 a épargné au candidat démocrate de 77 ans le rythme éreintant d'une campagne. Allan Lichtman, qui a correctement prédit le résultat de toutes les élections présidentielles depuis 1984, y compris celle de 2016, vient de rendre son nouveau verdict: l'ancien-vice président de Barack Obama gagnera l'élection du 3 novembre.

«Mais cela n'a rien à voir avec Joe Biden, insiste-t-il. Cela ne dépend pas de la personnalité de Donald Trump non plus: tout est basé sur le bilan». Car le professeur a développé un système de 13 clés simples à déterminer: le pays jouit-t-il d'une bonne santé économique, passe-t-il par des troubles sociaux, le président se représente-t-il, etc. Or, seule une clé peut faire marquer des points au challenger: est-il charismatique? «Et Biden ne coche pas cette case», souligne Allan Lichtman, qui estimait fin 2019 que Donald Trump était bien parti pour sa réélection. «Mais depuis, il a fait l'erreur colossale de penser qu'il pouvait se contenter de discours pour se sortir des crises. Cela ne marche pas. Le résultat, c'est une présidence ratée», assène-t-il.

La dynamique va-t-elle changer?

Avec plus de 160’000 morts, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par le coronavirus et la crise a mis l'économie américaine à genoux. Dans ce contexte, la longue agonie de George Floyd a provoqué une vague de protestation contre le racisme. Pendant que Donald Trump menait une gestion controversée de ces événements depuis la Maison-Blanche, Joe Biden s'est fait très discret. Confiné à partir de mars chez lui à Wilmington, dans le Delaware, la pandémie l'a privé de meetings. S'il est moqué par le camp Trump, qui l'accuse de se cacher pour éviter les gaffes, le septuagénaire a bénéficié de cette discrétion pour grimper dans les sondages.

Depuis sa victoire à la primaire, avec «sa campagne de quasi-reclus, il a maintenu les projecteurs sur le président Trump», souligne Christopher Arterton, professeur à l'université George Washington. Or avec sa gestion de la crise, le président républicain a poussé les électeurs indépendants «à passer de la case "indécis" à "je ne voterai pas pour lui"». Mais avec un candidat aussi iconoclaste que Donald Trump et une campagne déjà bouleversée par des événements historiques, la dynamique pourrait encore changer. Alors que le rythme va accélérer, Joe Biden aura plus d'occasions de déraper.