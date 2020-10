Présidentielle américaine : La campagne de Trump et Biden dans les États-clés se tend

Donald Trump s’est rendu dans le Nevada ce week-end, tandis que Joe Biden a fait campagne à Durham, en Caroline du Nord.

«Cette nation est assez forte pour affronter avec honnêteté le racisme systémique et offrir des rues sûres aux familles et aux petits commerces qui sont trop souvent les plus touchés par les pillages et les incendies», a-t-il lancé, rendant notamment hommage à George Floyd, un Afro-américain tué par un policier blanc fin mai à Minneapolis. Sa mort avait provoqué des émeutes dans la ville et une vague historique de colère contre le racisme.