Coronavirus : La campagne de vaccination commence en Israël

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s’est fait vacciner samedi soir, a dit souhaiter «donner l’exemple» au moment de lancer une campagne nationale de vaccination.

Le Premier ministre a dit penser «aux enfants qui se soucient de leurs parents, et aux petits-enfants qui veulent faire un vrai câlin, pas un câlin sur Zoom, à leur grand-père et leur grand-mère», en référence à une plateforme de visioconférence prisée depuis le début de la pandémie.

Il a également déclaré vouloir être le premier à se faire vacciner dans le pays de neuf millions d’habitants afin de «donner l’exemple» et «encourager» la population à se faire vacciner contre le Covid-19. Plus de 370’000 cas, dont 3’057 décès, ont été officiellement recensés en Israël.

Villes arabes touchées

«Depuis près d’un an, nous combattons la plus dure pandémie que l’humanité a connue en 100 ans. D’ici la fin du mois, il y aura ici des millions de vaccins et des millions d’autres suivront (…) Nous pouvons sortir (de cette pandémie) ensemble», a dit le chef du gouvernement israélien, affirmant «croire» au vaccin.

La pandémie de Covid-19 a frappé particulièrement les villes arabes et les communautés juives ultra-orthodoxes, où quelques rabbins influents ont encouragé ces derniers jours leurs fidèles à se faire vacciner dès que possible.

Au total, Israël a commandé plus de 14 millions de doses -pouvant protéger environ sept millions de personnes car le processus de vaccination requiert deux doses- des laboratoires Moderna et Pfizer, ce dernier ayant été approuvé par plus d’une quinzaine de pays, dont les Etats-Unis, le Canada et la Suisse.