Depuis plusieurs semaines, les cantons se sont organisés pour mettre en oeuvre le plan de vaccination de la Confédération. Des institutions et du personnel ont été mobilisés pour vacciner plusieurs milliers de personnes par jour. Or comme on le sait depuis peu, la Suisse fait face à des retards en raison d’une pénurie de doses, rappelle ce dimanche la «NZZ am Sonntag». Et ces retards impliquent de grosses conséquences financières. Selon Marius Brülhar, professeur d’économie à l’Université de Lausanne et co-auteur d’un étude de la Taskforce Covid, ces retards coûteraient chaque jour entre entre 50 et 100 millions de francs de produit intérieur brut à la Confédération.