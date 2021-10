Loi Covid : La campagne des opposants au certificat ciblera les citadins

Selon les opposants à la loi Covid, dont les amendements sont soumis à référendum le 28 novembre prochain, les habitants des villes pourraient être conquis par un argumentaire lié à la protection des données.

La campagne du comité militant, notamment, contre le certificat Covid est lancée. Près de 300’000 francs ont rapidement été récoltés par le comité référendaire, via du crowdfunding, indique la «SonntagsZeitung». Cette manne sera utilisée pour acheter des espaces publicitaires dans les villes et, plus précisément, dans les gares. Le public citadin est en effet particulièrement ciblé par les opposants, parmi lesquels les «Amis de la Constitution».