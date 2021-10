Elections – La campagne électorale débute au Venezuela, sous l’oeil de l’UE

Élections : La campagne électorale débute au Venezuela, sous l’œil de l’UE

Pour la première fois depuis 15 ans, l’Union européenne observera le scrutin régional et municipal du 21 novembre au Venezuela.

La campagne électorale en vue du scrutin régional et municipal du 21 novembre au Venezuela s’est ouverte jeudi, tandis qu’a débuté le déploiement de la mission électorale de l’Union européenne, la première en quinze ans dans le pays.

«Nous allons observer tout le processus, campagne électorale, organisation, vote, dépouillement, les réclamations s’il y en a (…) On produira ensuite un rapport», a-t-elle ajouté. Les «observateurs n’interviendront pas» en cas de problème, conformément aux règles habituelles des missions d’observation européennes ou onusiennes, a rappelé Isabel Santos.

Dans 23 des 24 États

Les observateurs vont s’installer dans 23 des 24 États du Venezuela (l’exception étant l’Amazonie). Le 18 novembre, 34 observateurs à «court terme» se joindront à la mission qui comprendra au total une centaine de membres. «J’ai été très bien accueillie. Il n’y a rien à dire, tout est tout à fait normal», a-t-elle répondu à la presse, dans le contexte des récentes tensions entre l’UE et Caracas.

Début octobre, le président du Conseil national électoral (CNE) Pedro Calzadilla, ministre sous les présidences d’Hugo Chavez (1999-2013) et de Nicolás Maduro, avait exigé des excuses du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ce dernier estimait que ce serait la mission qui «légitimerait» les élections régionales et municipales.

La fondation Carter et l’ONU vont également envoyer de petites équipes d’«experts». Le Venezuela s’est souvent montré réticent à accueillir des observateurs électoraux et l’UE avait vainement sollicité la présence d’une mission pour les législatives de décembre 2020. Ce scrutin avait été boycotté par l’opposition et le pouvoir avait remporté une écrasante victoire.