Le père de Britney Spears

«La campagne #FreeBritney est une blague»

Le papa de Britney Spears en a assez qu’un nombre de plus en plus important de fans de la chanteuse l’accusent de la garder prisonnière.

Jamie Spears est en colère. L’Américain de 68 ans ne supporte plus le mouvement #FreeBritney lancé sur les réseaux sociaux par des fans de sa fille qui sont persuadés qu’elle est contrôlée émotionnellement et financièrement par son père depuis 2008. C’est cette année-là que la chanteuse a été placée sous la tutelle de son père, après ses problèmes psychiques et notamment le moment où elle s’était rasé la tête devant des paparazzis.

Les fans de l’interprète de «Toxic» ont commencé à s’inquiéter au début du mois de juillet 2020, après des publications de plus en plus étranges de la chanteuse sur Instagram dans lesquelles ils croient voir des appels au secours et des sens cachés. Le 30 juillet, elle évoquait par exemple son désir de se rendre sur une planète rose appelée GJ 504b. «Elle a l’air d’un zombie et elle porte toujours les mêmes vêtements, comme si elle était bloquée dans les années 1990, c’est étrange», a commenté l’un d’eux. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Paris Hilton, Miley Cyrus, Ariel Winter ou encore Ruby Rose, ont apporté leur soutien au mouvement #FreeBritney sur les réseaux sociaux.