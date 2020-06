États-Unis

La campagne présidentielle américaine cible de cyberattaques

Les équipes de Donald Trump comme de Joe Biden ont été visées par des cyberattaques venant de Chine et d’Iran, selon Google.

Les équipes de campagne du président américain Donald Trump et de son rival démocrate Joe Biden ont été ciblées par des cyberattaques, ont indiqué des chercheurs de Google jeudi. Elles ont échoué. L’élection présidentielle américaine a lieu en novembre prochain.

«Nous avons récemment assisté à des ‹menaces persistantes avancées› de la part d’un groupe de Chine contre le personnel de campagne de Joe Biden, et de l’Iran contre celui de Donald Trump, avec des tentatives de hameçonnage» a déclaré sur Twitter jeudi le directeur de l’analyse des menaces chez Google.

«Il n’y a pas eu de brèche. Nous avons envoyé des avertissements aux utilisateurs concernés et en avons référé aux autorités compétentes», a-t-il ajouté. Il a aussi rappelé aux équipes de campagne de ne pas lésiner sur la sécurité, et d’utiliser des méthodes d’authentification plus complexes.