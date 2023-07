France: Pécresse visée par une deuxième enquête

Prestations de cabinet de conseil en cause

L’enquête porte sur les conditions de location d’un des deux sièges de campagne de Valérie Pécresse et les prestations du cabinet de conseil Jones Lang LaSalle (JLL)», qui a facturé fin 2021 62’400 euros d’honoraires pour la recherche et la négociation des locaux.

La Commission nationale des comptes de campagne estime que «l’intervention de la société JLL paraît en fin de compte avoir été limitée». «Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dépense afférente à la prestation de recherche et de négociation de JLL en vue de la signature du contrat de prestation de services avec la société Comet ne peut être regardée comme justifiée que très partiellement dans son montant et dans sa consistance», avait considéré la Commission, refusant de rembourser une partie des dépenses engagées. Sollicité par l’AFP, JLL a indiqué que «son intervention dans ce dossier s’est déroulée dans le parfait respect des règles et obligations légales, réglementaires et déontologiques».