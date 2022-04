France : La campagne présidentielle prend fin dans quelques heures

A partir de minuit, les candidats n’auront plus le droit de s’exprimer pour viser l’investiture présidentielle. Le premier tour se joue dimanche.

Les douze candidats au premier tour de la présidentielle française achèvent leur campagne vendredi, tandis que semble se profiler un duel serré entre le chef de l’Etat sortant Emmanuel Macron et sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen.

D’après les ultimes enquêtes d’opinion, l’écart ne cesse de se resserrer entre ceux qui étaient déjà les finalistes de la précédente élection en 2017. Dans l’hypothèse d’une réédition de ce duel, un sondage donnait jeudi soir le président sortant vainqueur au second tour avec 52% contre 48%, une avance comprise toutefois dans la marge d’erreur.

Désireux d’enrayer cette finale annoncée, le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, donné selon les enquêtes en troisième position derrière Mme Le Pen, s’efforce de son côté de rallier les électeurs de gauche en les incitant à voter «utile» afin de le hisser au second tour.

Anesthésiée par le confit en Ukraine, la campagne, qui avait démarré sans relief, a regagné en intérêt dans les derniers jours à mesure qu’a pris corps l’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen, qui serait à la fois la première femme et le premier représentant d’extrême droite à accéder à la présidence en France.

Certains candidats ont déjà annoncé la position qu’ils adopteront dimanche soir: le communiste Fabien Roussel fera barrage à Mme Le Pen et Valérie Pécresse, qui porte les couleurs de la droite traditionnelle, ne donnera pas de consigne mais dira pour qui elle votera au second tour. Malgré tout, l’abstention qui tend à progresser régulièrement en France, devrait rester très élevée.

Beaucoup de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%) – Jean-Marie Le Pen s’était alors qualifié, à la surprise générale, pour le second tour face au sortant Jacques Chirac – le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d’une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu’en 2017 (22,2%) qui n’était déjà pas un bon cru.