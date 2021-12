Si Liverpool et Chelsea luttent pour retenir le plus possible leurs sélectionnés africains, c’est que l’enjeu est énorme. Le point sur un imbroglio décisif pour la Premier League.

Football en angleterre : La CAN va-t-elle jouer l’arbitre dans la course au titre?

Quand Mohamed Salah quittera-t-il Liverpool pour rejoindre la sélection égyptienne? Le 27 décembre ou le 3 janvier? (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) AFP

Que craint le plus Jürgen Klopp: les ravages du variant Omicron au Royaume-Uni ou la prochaine Coupe d’Afrique des nations, laquelle s’ouvrira le 9 janvier à Yaoundé? La question peut paraître incongrue, voire déplacée. Mais alors que la Premier League s’engage dans un Boxing Day incertain (déjà trois matches annulés), les enjeux de calendrier et d’effectif pourraient jouer un grand rôle dans la passionnante lutte pour le titre que se disputent Manchester City (1er), Liverpool (2e à 4 pts) et Chelsea (3e à 6 pts).

Selon les règles édictées par FIFA, les joueurs convoqués pour cette 33e Coupe d’Afrique des nations devraient être laissés à disposition de leur sélection dès lundi 27 décembre. Le calcul est vite fait, si Mohamed Salah (Égypte) ou Edouard Mendy (Sénégal) venait à disputer la finale de la CAN (le 6 février), il manquerait au moins cinq journées de Premier League (ou six pour les Reds). La fenêtre d’incertitude vaut quinze à dix-huit points: de quoi agiter le service juridique des clubs concernés. Voilà le point sur la situation.

Quand les joueurs vont-ils partir?

Il faut l’écrire crûment: le flou est total et c’est une insulte faites aux sélections africaines. Il existe un règlement, lequel ne serait jamais foulé dans le cas d’un Euro ou d’une Coupe du monde. Mais parce qu’il s’agit de la CAN, historiquement mal insérée dans le calendrier, toutes les négociations sont permises. On reprend. Alors que les listes des équipes tombent les unes après les autres, chaque sélectionneur a le droit de pouvoir rassembler son effectif dès le 27 décembre. Soit treize jours avant le début de la compétition, ce qui n’est pas énorme au regard des risques de blessure liés au changement de conditions climatiques.

Or ce départ le 27 décembre est officiellement contesté par le «World League Forum» qui exige de libérer ses joueurs qu’à partir du 3 janvier. Pourquoi le 3 janvier? Tout simplement parce que le dimanche 2 janvier à 17h30, Stamford Bridge accueille un certain Chelsea – Liverpool dont seul le vainqueur devrait garder le contact avec Manchester City. Et en y ajoutant la journée la 20e journée de Premier League (28-30 décembre), cette semaine supplémentaire permettrait à Klopp, Tuchel and Co. d’aligner leurs stars deux matches de plus.

Quel club est le plus «en danger»?

Sur le papier, Liverpool semble le plus affecté par la Coupe d’Afrique des nations. D’abord parce que Mohamed Salah marche sur l’eau depuis le début de la saison (15 buts, 9 assists). Ensuite parce que Sadio Mané et Naby Keita sont des titulaires indiscutables et que la double absence en attaque laisserait Klopp face à des choix compliqués. Enfin parce que les Reds pourraient bien voir leur match reporté du Boxing Day contre Leeds être reprogrammé mi-janvier, pile au cœur de la CAN.

La situation est donc assez tendue pour Jürgen Klopp. Elle l’est beaucoup moins pour Thomas Tuchel même si le manager de Chelsea doit trembler à l’idée de perdre son gardien, Edouard Mendy, pile au moment où sa défense montre des signes de faiblesses. L’ancien entraîneur du PSG a par contre sûrement été ravi de constater que Vahid Halilhodzic n’avait pas changé. Le sélectionneur bosnien du Maroc a en effet décidé de faire sans Hakim Ziyech, préférant l’équilibre de groupe au talent de sa star.