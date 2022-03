Bande dessinée : La Canadienne Julie Doucet Grand Prix du festival d’Angoulême

La Québécoise de 56 ans, récompensée pour son oeuvre punk et expressionniste, est la quatrième femme seulement à inscrire son nom à ce prestigieux palmarès.

La Canadienne Julie Doucet a remporté mercredi le Grand Prix de la Ville d’Angoulême consécration la plus prestigieuse dans la bande dessinée.

Fanzines expressionnistes

La Québécoise de 56 ans est seulement la quatrième femme à inscrire son nom à ce palmarès, en étant récompensée pour l’ensemble de son oeuvre, essentiellement composée de fanzines où elle laisse libre cours à une esthétique punk et une imagination débridée.

Hommage au peuple ukrainien

«Tout ça, c’est parti de presque rien, un petit fanzine dans les années 80 avec un titre pas très net. Et me voici à Angoulême, j’ai gagné le prix le plus important de l’industrie de la bande dessinée», a ajouté cette autrice qui fait très peu d’apparitions publiques.