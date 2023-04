Etats-Unis: La candidature de Joe Biden attendue ce mardi

La date de mardi serait loin d’être anodine. Elle marquera le quatrième anniversaire, jour pour jour, de la dernière entrée en campagne de Joe Biden, lorsque le démocrate s’était lancé dans une bataille pour l’«âme de l’Amérique», et avait privé Donald Trump d’un second mandat.

«Dignité»

Depuis le début de l’année, Joe Biden martèle sa volonté de rendre sa «dignité» à l’Amérique populaire «oubliée», perturbée par la mondialisation, que Donald Trump a su en partie séduire. Le locataire de la Maison-Blanche peut penser qu’il a les statistiques avec lui: les présidents américains se représentent généralement, et ils sont le plus souvent réélus.

Mais lui qui est déjà enclin aux gaffes et dont l’allure est incontestablement marquée par les ans, s’expose à une recrudescence d’attaques des républicains sur son acuité mentale. Joe Biden affiche toutefois une endurance peu commune, jonglant entre crises internationales et grandes réformes.

Trump, DeSantis ou un(e) autre?

Il a aussi bien noté que, selon les sondages, la candidature de son prédécesseur Donald Trump, 76 ans et inculpé par un tribunal de New York, n’enthousiasme pas plus que la sienne. Le démocrate estime donc que s’il a battu une fois son prédécesseur républicain, figure clivante par excellence, il peut y arriver à nouveau en mettant en avant sa personnalité bonhomme et son programme rassembleur.