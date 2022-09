Berne : «La canette de bière a explosé et détruit mon ordinateur portable»

Mauvaise surprise et grosse déconvenue pour un lecteur qui, en juin, a acheté une bière spéciale dans un grand magasin bernois. Une fois l’achat fait, il a mis la canette dans son sac à dos et là: «Alors que j’étais à environ cinq mètres du magasin, j’ai entendu et senti une détonation provenant de mon sac à dos», raconte le jeune homme de 22 ans à «20 Minuten». La partie supérieure de la canette avait littéralement explosé (voir photo). «Mon sac à dos et toutes mes affaires, y compris mon ordinateur portable, étaient trempés» confie le témoin.