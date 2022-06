Météo : La canicule met les pompiers genevois à rude épreuve

Le Service d’incendie et de secours est intervenu à quelques minutes d’intervalle à Vernier et à Carouge. Les sapeurs sont très sollicités depuis jeudi.

La canicule qui sévit en Suisse met les pompiers à rude épreuve. A Genève, depuis jeudi matin, les sapeurs ont dû répondre à 118 sollicitations, soit le double du volume habituel. «Il fait beau, chaud et les jours sont longs. Les gens sont davantage à l’extérieur, plus actifs», explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Dimanche, il a fallu rappeler du personnel en congé pour répondre à un double incendie.