Météo en Suisse: orages violents attendus juste après la canicule

«Ces trois prochains jours seront très chauds», explique Christophe Salamin de MeteoSuisse. «Les nuits, le thermomètre ne descendra pas en-dessous des 20 degrés et les journées seront bien au-delà des 30 degrés.»

Mais la perturbation active qui se dessine en soirée, mardi, mettra fin à cet épisode torride de manière assez explosive en toutes régions. Et il n’est pas sans rappeler celui du 22 juin, où vents violents et fortes pluies ont fait pas mal de dégâts en Suisse. «Est-ce que nous allons vivre la même chose? Il est un peu tôt pour se prononcer là-dessus», tempère le météorologue, même si les modèles vont en ce sens. «On s’attend à des vents tempétueux, et contrairement à ce jour-là, à de la grêle.»