Suisse : La canicule rend-elle la grêle plus violente?

Le météorologue rappelle que les grêlons deviennent plus gros quand l’atmosphère est instable et l’air proche du sol très humide, avec des courants ascendants particulièrement puissants. Mais Lionel Peyraud se montre nuancé quant au lien direct entre les intempéries extrêmes et le réchauffement climatique. Le météorologue suisse avance, toutefois, qu’avec le réchauffement climatique, «les orages contiendront davantage d’eau de pluie». Ce qui peut favoriser un processus de formation de grêlons puisque «davantage de vapeur d’eau qui se condense au sein des orages engendre davantage d’hydrométéores sous forme de gouttelettes d’eau, de cristaux de glace et de noyaux grêligènes». Mais le lien de causalité est partiel puisqu’un climat plus chaud contribue à engendrer un climat plus sec pour l’Europe.