Nouvelle période caniculaire prévue dès mercredi

Météo : La canicule revient mercredi et c’est parti pour durer

Les températures vont sensiblement grimper en milieu de la semaine, pour atteindre localement 34 degrés.

Le week-end a été particulièrement clément en Suisse romande. Agréable même, grâce au règne d’une bise faible à modérée sur le Plateau et le Jura, qui aura permis de limiter la hausse des températures.

Selon MétéoSuisse , la journée de lundi suivra cette tendance avec des valeurs comprises entre 27 et 28 degrés en plaine et jusqu’à 30 en Valais. Si elles sont chaudes, elles sont considérées comme «normales» pour la saison.

Alors que la bise s’affaiblira mardi, le thermomètre affichera déjà 30 degrés par endroits sur le Plateau et en région genevoise. Et c’est à partir de mercredi que nous «entrerons dans une période caniculaire», explique le bulletin de MétéoSuisse.

Des maximales allant jusqu’à 34 degrés seront de mise entre mercredi et samedi sur le Plateau romand et autour du Léman. Les 35 degrés devraient être dépassés en Valais. À noter que cette période ne sera pas forcément caractérisée par un ciel bleu. Il faudra donc s’attendre à des passages nuageux entre jeudi et vendredi. Des orages ne sont pas à exclure localement.