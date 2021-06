Paris : La cantatrice Pretty Yende se dit victime de violences à la douane de Roissy

La chanteuse lyrique sud-africaine a dénoncé mardi sur Instagram le contrôle raciste qu’elle aurait subi à son arrivée à Paris. Les autorités démentent.

«La violence policière est réelle, pour les gens qui me ressemblent», écrit la soprano, faisant un lien entre le traitement qui lui a été réservé et sa couleur de peau. «Ils m’ont déshabillée et fouillée comme si j’étais une criminelle et m’ont placée dans une cellule», poursuit-elle, sans donner de détails sur l’origine de ce contrôle.