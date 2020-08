Télétravail

La cantine du boulot livrée à domicile? Des entreprises tentent le coup

L’augmentation du télétravail bouleverse aussi les activités des restaurants d’entreprise. Certains groupes amènent déjà leurs plats chez ceux qui bossent à la maison.

On pourra travailler à la maison comme au bureau. Il ne manquera plus qu’une chose: les collègues.

Les entreprises qui nourrissent les employés de bureau ont aussi souffert de la pandémie. Dans la plupart des cas, elles ont été obligées de cesser leur activité par manque d’estomacs à nourrir, trop de monde étant soudainement plongé dans le télétravail. Depuis la reprise, certaines ont rouvert avec une activité réduite, d’autres ont décidé d’attendre encore: au télétravail se sont substituées la peur des contaminations et les mesures de distance qui font que l’activité n’est parfois plus assez rentable.

Comme le relève le « Tages-Anzeiger » dans son édition de mercredi, les fournisseurs ne restent pas pour autant les bras croisés. Certains continuent à proposer des plats et les livrent directement dans les bureaux. Chaque employé peut alors décider de déguster sa pitance devant son ordinateur, ou aller manger à l’extérieur après avoir réchauffé son assiette au micro-ondes. Mais une initiative bien plus audacieuse a été imaginée: un service de livraison pour ceux qui n’ont pas encore remis les pieds au bureau.

«Quand on veut, où on veut»

Profiter du rabais octroyé au collaborateur et retrouver les saveurs habituelles sans mettre un pied dehors et pouvoir travailler plutôt que cuisiner soi-même: c’est la solution choisie par une grande entreprise à Berne. Son fournisseur, SV Group, qui nourrit de nombreuses sociétés, a ainsi lancé début mai un projet pilote et collabore avec la Poste. ZFV, un autre groupe qui fournit 200 établissements en Suisse, travaille avec le service de livraison Smood pour faire parvenir leurs plats au personnel et aux étudiants de l’université.