Vaccin Moderna - La capacité de l’usine Lonza de Viège sera doublée

Trois nouvelles lignes de production seront installées à Viège (VS).

Lonza et Moderna étendent leur production de vaccins ARN Messager en Suisse et dans le monde. À Viège (VS), trois lignes de production supplémentaires doivent être construites dans l'usine Lonza d’ci 2022. Les entreprises pharmaceutiques veulent ainsi doubler leur production de vaccins, selon un communiqué de presse diffusé jeudi matin. La capacité sera aussi doublée chez le partenaire espagnol de Moderna, Rovi. Elle sera augmentée de 50% dans l’usine de Moderna aux Etats-Unis . Moderna espère ainsi porter sa capacité de livraison de 800’000 à 1 milliard de doses cette année, puis à 3 milliards l’an prochain.