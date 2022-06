Covid-19 : La capitale chinoise lève les restrictions

Étant donné que la Chine applique la politique du zéro-Covid, avec de nombreuses fermetures au moindre cas suspect, les villes confinent ou déconfinent à tour de rôle. À Pékin, c’est l’heure du retour au travail.

Après un certain assouplissement, ces derniers jours, la municipalité a annoncé un retour progressif des Pékinois au travail à compter de lundi et la réouverture des établissements scolaires le 13 juin.

Pour freiner la contagion, écoles, commerces non essentiels et lieux publics ont fermé début mai, tandis que les restaurants ne pouvaient faire que de la vente à emporter. Les habitants, testés quotidiennement ou presque, étaient incités à travailler à domicile.

Dès lundi, les restaurants pourront donc de nouveau accueillir leur clientèle et les transports en commun fonctionneront normalement. Les usagers devront cependant présenter un test de dépistage de moins de 72 heures.