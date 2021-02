Océan Pacifique : La capitale du Vanuatu touchée par un puissant séisme

Un séisme de magnitude 6,2 a secoué mardi la capitale de l’archipel du Vanuatu, Port-Vila. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.

La semaine dernière, un séisme bien plus puissant de magnitude 7,7 avait frappé la région, provoquant une alerte au tsunami mais la vague n’avait pas dépassé les 30 cm. Le séisme, dont l’épicentre a été localisé à environ 430 kilomètres du Vanuatu, avait amené la Nouvelle-Zélande et l’Australie à déclencher l’alerte. La région englobant le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie voisine fait partie de la Ceinture de feu du Pacifique, l’une des zones d’activité sismique les plus intenses de la planète.