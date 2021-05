Lausanne : La capitale olympique s’engage à lutter contre l’inégalité dans le sport

La Ville de Lausanne a annoncé mercredi différentes mesures visant à promouvoir la pratique sportive de la gent féminine. Timea Bacsinszky sera l’ambassadrice de la prochaine campagne de sensibilisation contre les stéréotypes.

Mais la Ville de Lausanne vise une plus grande égalité d’ici 2026. Pas moins de 61 mesures et 19 actions sont prévues pour promouvoir la pratique sportive de la gent féminine. Parmi celles-ci, la création de vestiaires séparés et la lutte contre les stéréotypes. Un fonds de 300’000 francs a été créé en début d’année. À noter qu’à ce jour, plus de 300 associations sportives existent déjà dans la capitale olympique.