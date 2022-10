Lausanne : La capitale vaudoise prévoit un déficit de 81 millions de francs en 2023

«Le budget 2023 est marqué par les conséquences de l’inflation, de la crise en Ukraine et la transition énergétique, qui pèsent pour environ 58 millions de francs sur le résultat projeté. Il s’agit principalement d’enveloppes pour financer les coûts supplémentaires en lien avec l’énergie et la transition énergétique par l’attribution du bénéfice lié au gaz fossile à un fonds spécifique», a annoncé la Ville de Lausanne mardi matin.

Petite enfance et climat

Le PLR redoute une hausse de l’impôt sur le revenu

«Seule une politique attrayante pour les habitants et les visiteurs ainsi qu’attractive pour les emplois permettra à la Ville de Lausanne d’augmenter à terme ses revenus», a réagi le PLR, qui dénonce ce qu’il appelle «politique anti-croissance économique de l’une des grandes communes de Suisse avec le taux d’emploi le plus faible par habitant». Le PLR voit dans le budget 2023 «de l’une des grandes communes de Suisse avec le taux d’emploi le plus faible par habitant une inquiétante volonté d’augmenter l’impôt sur le revenu des personnes physiques et morales».