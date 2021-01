Les présidents des communes de Berne, Alec von Graffenried, de Köniz, Annemarie Berlinger, et d’Ittigen, Marco Rupp, militent pour le «Metro Nord-Sud» et la construction d’un tunnel.

Améliorer le réseau des trains régionaux

Le «Metro Nord-Sud» représente bien plus qu’un simple prolongement de ligne jusqu’à Köniz, selon les promoteurs du projet. Ils ont évoqué des améliorations pour le réseau des trains régionaux et une possible nouvelle voie dans la gare souterraine de Berne.