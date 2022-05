Exploration spatiale : La capsule de Boeing atteint pour la première fois la Station spatiale

Après des années d’attente, la capsule de Boeing s’est arrimée à la Station spatiale internationale (ISS) ce vendredi. Boeing transporte environ 230 kg de ravitaillement pour le compte de la Nasa

L’arrimage à la Station spatiale (ISS) a eu lieu à 20 h 28 heure de la côte est américaine (00 h 28 GMT samedi), avec plus d’une heure de retard sur l’horaire initialement prévu à cause d’ultimes vérifications lors des manœuvres, minutieusement chorégraphiées à 400 km au-dessus de nos têtes. Les astronautes à bord de l’ISS, et la salle de contrôle à Houston, ont surveillé de près l’approche. Starliner s’est d’abord stabilisée à environ 250 mètres de la station. Puis, après avoir avancé légèrement, la capsule a reculé afin de démontrer pouvoir battre en retraite en cas de besoin. Enfin, après un nouvel arrêt maîtrisé quoique plus long que prévu à 10 mètres, la délicate manœuvre finale, effectuée alors que la station file à 28’000 km/h, a été enclenchée. Le véhicule s’est doucement approché, jusqu’au contact.