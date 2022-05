Exploration spatiale : La capsule de Boeing en route vers la Station spatiale

Après des années d’attente, la capsule de l’avionneur américain Boeing s’est enfin envolée vers la station spatiale internationale pour son vol test.

Le lancement a eu lieu depuis Cap Canaveral à 18 h 54 heure locale (22 h 54 GMT). Starliner était propulsée par une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA), et doit s’amarrer à la Station spatiale (ISS) environ 24 h plus tard. Ce test sans passagers à bord, qui doit prouver que la capsule est sûre pour ensuite transporter des humains, avait déjà été tenté en 2019. Mais il avait alors frôlé la catastrophe, et le vaisseau avait dû revenir sur Terre prématurément sans avoir atteint l’ISS. Puis en août 2021, un nouvel essai avait dû être annulé au tout dernier moment, avant même le lancement, à cause d’un problème de valves détecté lors des ultimes vérifications.