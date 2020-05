Espace

La capsule de SpaceX s’est amarrée à l’ISS avec succès

Lancée la veille depuis la Floride avec deux astronautes à bord, la fusée SpaceX a atteint la Station spatiale internationale dimanche.

«Amarrage confirmé»

Bob Behnken et Doug Hurley, qui ont décollé à bord d’une fusée Falcon 9 la veille depuis la Floride, sont les premiers astronautes à rejoindre l’ISS, à 400 km de la Terre, grâce à un véhicule d’une société privée.

La capsule Crew Dragon s’est amarrée à l’ISS à 14 h 16 GMT. «Amarrage confirmé», ont confirmé la société créée par Elon Musk et la NASA.

Le sas entre Dragon et la station spatiale doit maintenant être dépressurisé avant que l’écoutille de la capsule ne soit ouverte.

Nouveau taxi spatial

La NASA a chargé SpaceX de développer un nouveau taxi spatial, et si cette mission – qui pourrait durer jusqu’en août – est certifiée sûre, les Américains ne dépendront plus des Russes pour accéder à l’espace. Pour trois milliards de dollars, SpaceX a promis à la NASA six allers-retours vers l’ISS, avec quatre astronautes à bord.