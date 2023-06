La carafe d’eau du robinet leur coûte 8 francs

Le week-end dernier, une habitante de l’Oberland zurichois et sa famille se sont rendus au restaurant Allmendhubel, au-dessus de Mürren (BE). Ils ont commandé une carafe d’eau du robinet pour accompagner leur repas. Au moment de payer l’addition, ils ont découvert que l’eau du robinet s’appelait «Mürrenwasser» et que la carafe leur coûtait 8 francs, rapporte le «Blick» (article en allemand).