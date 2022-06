Vaud : La carrière du Mormont pourra être exploitée 5 ans de plus

Les autorités cantonales ont prolongé l’autorisation délivrée au cimentier Holcim, qui arrivait à échéance fin juin.

L’action menée l’an dernier sur la colline du Mormont par des activistes de la défense de l’environnement n’aura pas eu l’effet escompté. Pas plus que le dépôt d’une initiative populaire cantonale , munie de 14’500 signatures, qui réclamait l’interdiction de toute nouvelle extension de la carrière d’Holcim à Eclépens (VD). Mardi, le Département vaudois de l’environnement et de la sécurité a en effet annoncé avoir reconduit, pour une durée maximale de 5 ans, l’autorisation d’exploiter la carrière du Mormont, qui arrivait à échéance fin juin.

Selon le communiqué, cette prolongation est «conforme au cadre légal en vigueur» et répond à la demande déposée en décembre dernier par Holcim, afin «d’assurer le maintien de l’approvisionnement en calcaire de la cimenterie». Elle doit permettre une extraction d’environ un million de mètres cubes. L’exploitation «continuera à se déployer dans le périmètre et selon les conditions inscrites prévues par le Plan d’affectation cantonal (PAC) et le plan d’extraction, indiquent les autorités cantonales.