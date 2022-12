Explosion des cas de choléra : «La carte est presque rouge partout»

La fort progression de la maladie au niveau mondial est amplifiée cette année par les nombreuses catastrophes climatiques, alerte l’OMS.

Des patients infectés par le choléra au Liban. AFP

L’explosion des cas de choléra dans le monde est attisée par le changement climatique et la situation sans précédent depuis plusieurs décennies est encore aggravée par la pénurie de vaccins, a mis en garde l’OMS vendredi. Les autorités sanitaires nationales et les agences de l’ONU combattent actuellement cette «maladie de la pauvreté» dans 29 pays, a expliqué le docteur Philippe Barboza, responsable à l’OMS de la lutte contre ce fléau lié au manque d’accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates.

Manque de vaccins

«La carte est presque rouge partout», a déclaré l’épidémiologiste, citant parmi d’autres Haïti, le Pakistan, le Liban, ou encore la Syrie, le Kenya, l’Ethiopie et le Malawi. «Si nous ne contrôlons pas l’épidémie maintenant, la situation va empirer», a-t-il insisté.

En Haïti, où il y a seulement quelques semaines on se réjouissait de n’avoir eu aucun cas en trois ans, la situation s’est très rapidement dégradée dans un contexte de violences des gangs. Elles rendent encore plus difficile l’accès aux soins, déjà précaire. La maladie y a déjà fait plus de 280 morts. Le pays a reçu 1,2 million de doses du vaccin oral contre le choléra, et la campagne de vaccination doit débuter dans les jours prochains.

Une clinique à Haïti. AFP

Mais le stock mondial de vaccins constitué pour faire face aux urgence est quasiment épuisé et les 36 millions de doses fabriquées chaque années sont déjà allouées, a expliqué le docteur Barboza, à des journalistes à Genève. Et faute d’un nombre suffisant de laboratoires, seulement environ 2,5 millions de doses sont fabriquées chaque mois. Il faudra, selon lui, plusieurs années avant de pouvoir augmenter sensiblement les capacités. Il note aussi que ce sérum est «beaucoup moins attrayant» pour les fabricants, parce que c’est «un vaccin pour les pays pauvres». En attendant, l’OMS a pris la décision exceptionnelle de recommander de passer du traitement à deux doses – qui protège pendant plusieurs années- à un traitement par une seule dose, l’unique moyen de traiter plus de gens.

Changement climatique

«Les facteurs à l’origine du choléra sont toujours les mêmes», a rappelé Philippe Barboza. «Mais cette année, nous avons un facteur encore plus important : l’impact direct du changement climatique, avec une succession de sécheresses majeures, des inondations sans précédent dans certaines parties du monde, et des cyclones qui ont amplifié la plupart de ces épidémies», a-t-il ajouté. Les conflits comme en Syrie ou la crise économique comme au Liban sont aussi propices.

L’épidémie touche aussi la Syrie. AFP

Le responsable de l’OMS a souligné que le taux de mortalité pour l’actuelle épidémie est extrêmement élevé pour la plupart des pays pour lesquels l’agence de santé des Nations Unies dispose de données. «Il n’est pas acceptable au 21e siècle que des gens meurent d’une maladie très connue et très facile à traiter», s’indigne le docteur Barboza.

Bien que le choléra puisse tuer en quelques heures, il peut être traité par une simple réhydratation et des antibiotiques pour les cas plus graves. Mais de nombreuses personnes n’ont pas accès en temps voulu à un tel traitement. «La lutte contre le choléra n’est pas perdue. Nous pouvons la gagner», a déclaré le docteur Barboza, soulignant que l’accès rapide aux soins était crucial pour faire baisser le taux de mortalité.