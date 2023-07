La carte junior de sa fille échue, elle reçoit 100 francs d’amende

Contactés par nos confrères alémaniques, les CFF confirment que ces informations ne sont pas visibles dans leur application mobile et ajoutent «travailler au développement de cette fonction dans l’app». La compagnie ferroviaire précise que la date d’expiration est visible sur la quittance d’achat et en ligne. De plus, les personnes seraient prévenues par mail entre six semaines et un jour avant la date d’expiration.