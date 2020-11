La Suisse compte environ 1,7 million de chats. Un grand nombre d’entre eux sont sauvages. «Nous pensons qu’il existe en Suisse environ 300’000 chats qui n’ont pas de propriétaires», affirme Esther Geisser, présidente et fondatrice de l’association Network for animal protection (NetAP). Selon elle, la situation est particulièrement dramatique dans le canton de Berne. «On nous contacte presque quotidiennement pour nous signaler des chats en mauvaise santé.»

Esther Geisser explique que de nombreuses personnes ne se rendent pas compte des frais et des efforts qu’implique le fait de posséder un tel animal. «Lorsque les chats ne correspondent plus aux attentes de leurs propriétaires, ils sont abandonnés. De préférence dans les fermes, en pensant qu’ils y seront bien.» Et comme ces bêtes ne sont souvent pas castrées, elles se multiplient, rappelle-t-elle. «Nombre de ces chats ont faim et souffrent de maladies qui ne sont pas traitées. Des milliers de chats non désirés sont tués chaque année.»