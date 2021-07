Coronavirus : La Catalogne et Valence reprennent des mesures strictes

Réunions limitées à dix personnes, fin des activités nocturnes à minuit et demi, couvre-feu: en Espagne, deux régions touristiques, la Catalogne et Valence, serrent la vis.

Les touristiques régions espagnoles de Catalogne et de Valence ont pris de nouvelles mesures, lundi, pour limiter la vie nocturne afin de freiner la transmission du Covid-19, en hausse dans tout le pays.

L’ E xécutif de la région catalane a décidé de fermer toutes les activités nocturnes à 0h30 et de limiter les réunions à dix personnes dans les espaces publics et privés. «Les données sont plus qu’inquiétantes, elles sont franchement très très mauvaises», a justifié le responsable de l’autorité sanitaire catalane, Josep Maria Argimon.