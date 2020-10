Virus en Espagne : La Catalogne ferme ses bars et ses restaurants

Les autorités régionales espagnoles prennent des mesures «difficiles» pour ces 15 prochains jours, afin d’«éviter un confinement total». Les bars et restaurants ne pourront plus servir de clients.

L’annonce de cette mesure drastique intervient après le bouclage partiel de Madrid et d’autres restrictions prises dans les régions d’Andalousie, de Navarre ou de Galice pour combattre la hausse des contaminations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 33’000 personnes.

Les restaurants et bars ne pourront plus servir les clients dans leurs établissements et pourront uniquement livrer à domicile, des mesures «difficiles» décidées afin d’ «éviter un confinement total ces prochaines semaines» a annoncé Pere Aragones, président par intérim du gouvernement régional lors d’une conférence de presse.

Mesures drastiques

Les Pays-Bas ont eux aussi ordonné la fermeture des bars et restaurants. L’Italie a, quant à elle, interdit aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21h, tandis que Paris a fermé ses bars mais pas ses restaurants et Liverpool en Angleterre ses pubs.