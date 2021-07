Coronavirus : La Catalogne revient en arrière pour freiner la hausse des cas

Face à la recrudescence des nouveaux cas de Covid, la Catalogne sévit. La région va fermer les discothèques en espace clos et Madrid pourrait rendre le port du masque obligatoire.

Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devront fermer à partir de cette fin de semaine, et il faudra présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des év é nements en plein air réunissant plus de 500 personnes, a annoncé la porte-parole du gouvernement autonome catalan, Patricia Plaja.