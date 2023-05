Formule 1: La catastrophe évitée de peu au GP d’Azerbaïdjan

Le GP d’Azerbaïdjan, disputé dimanche dans les rues de Baku et remporté par le Mexicain Sergio Perez, aurait bien pu tourner au drame. Lors du dernier tour, le Français Esteban Ocon est entré dans les stands pour changer ses pneus. C’est à cet instant que le pilote de l’écurie Alpine s’est retrouvé face à des photographes.

Comment un tel incident s’est-il produit? Les pilotes sont contraints de changer leurs gommes au minimum une fois par course. Habituellement, le passage aux stands s’effectue au milieu de l’épreuve. Mais à Baku, les pneus résistaient bien et il était théoriquement possible de réaliser les 51 tours avec les mêmes.